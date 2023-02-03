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Испанский политик Жозеп Боррель рассказал, что раньше не знал, насколько сильна решимость Европы в поставке вооружения Киеву

Испанский политик Жозеп Боррель рассказал, что раньше не знал, насколько сильна решимость Европы в поставке вооружения Киеву

В комментарии газете DerStandard Боррель написал, что в январе 2022 года не знал, насколько сильна решимость Европы в поставке вооружения Киеву.

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