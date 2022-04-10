Житель Саратова порезал лицо сотруднику полиции после просьбы поехать в участок

Житель Саратова стал фигурантом уголовного дела после нападения с ножом на полицейского. Ему вменяют статью «Применение насилия, опасного для здоровья, в отношении представителя власти, в связи с исполнением им своих должностных обязанностей».
Житель Саратова стал фигурантом уголовного дела после нападения с ножом на полицейского. Ему вменяют статью «Применение насилия, опасного для здоровья, в отношении представителя власти, в связи с исполнением им своих должностных обязанностей».
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