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Трамп опроверг слухи о поддержке законопроекта Грэма по антироссийским санкциям

Трамп опроверг слухи о поддержке законопроекта Грэма по антироссийским санкциям

Дональд Трамп опроверг появившуюся информацию о якобы поддержке законопроекта покойного сенатора Линдси Грэма* (внесен в России в список экстремистов и террористов) о вторичных санкциях в отношении России.

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