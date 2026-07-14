Трамп опроверг слухи о поддержке законопроекта Грэма по антироссийским санкциям

Дональд Трамп опроверг появившуюся информацию о якобы поддержке законопроекта покойного сенатора Линдси Грэма* (внесен в России в список экстремистов и террористов) о вторичных санкциях в отношении России.
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