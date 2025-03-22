СК назвал организаторов теракта в "Крокус Сити Холле"

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар – РИА Новости Крым. Следствие завершило расследование в отношении 19 обвиняемых в теракте в "Крокус Сити Холле", они знакомятся с материалами, после чего дело передадут в суд, сообщила журналистам официальный представитель СК России Светлана Петренко.