Более 30 детей участников СВО отметили «Детский Сагаалган» в Тальцах

В Иркутской области масштабно отметили Сагаалган – Новый год по лунному календарю. Кульминацией праздника стал гала-концерт «В сиянии Белого месяца» в Иркутском областном музыкальном театре, где выступили как местные, так и приглашенные артисты, в том числе Государственный ансамбль песни и танца «Степные напевы».