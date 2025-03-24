Более 30 детей участников СВО отметили «Детский Сагаалган» в Тальцах

В Иркутской области масштабно отметили Сагаалган – Новый год по лунному календарю. Кульминацией праздника стал гала-концерт «В сиянии Белого месяца» в Иркутском областном музыкальном театре, где выступили как местные, так и приглашенные артисты, в том числе Государственный ансамбль песни и танца «Степные напевы».
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