В России созданы новые особые экономические зоны и расширены две действующие

Правительство России утвердило постановление о создании трех новых и расширении двух действующих особых экономических зон – территорий с особыми условиями ведения предпринимательской деятельности, где инвесторы могут реализовывать важные для развития экономики проекты на льготных условиях, следует из сообщений российского правительства.