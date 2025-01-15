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Связь восстановлена: новые власти Сирии совершили первый визит в Турцию

Связь восстановлена: новые власти Сирии совершили первый визит в Турцию

Делегация временного правительства Сирии 15 января совершила первый официальный визит в Турцию. В Анкару приехали глава МИДа Асаад Хасан аш-Шибани, министр обороны Мурхаф Абу Касра и глава разведывательной службы Анас Хасан Хаттаб.

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