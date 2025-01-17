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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Андрей Мостовой о 1-м сборе «Зенита»: «Главное — заново научиться мяч держать. Координацию за отпуск теряешь»

— Как настроение, как атмосфера в команде? Все ли привычно, или есть что-то новое? — Вот завтра будет какой-то тест, что-то новенькое, а так уже пятый год все примерно одно и то же.

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