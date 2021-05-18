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Мошенники пытаются заработать на новой политике WhatsApp

Мошенники пытаются заработать на новой политике WhatsApp

Чаще всего жертвами аферистов становятся пожилые люди.С 15 мая начали действовать новые правила для пользователей WhatsApp, согласно которым мессенджер передает в материнскую компанию Facebook регистрационные данные аккаунта и другую информацию.

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