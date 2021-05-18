Мошенники пытаются заработать на новой политике WhatsApp

Чаще всего жертвами аферистов становятся пожилые люди.С 15 мая начали действовать новые правила для пользователей WhatsApp, согласно которым мессенджер передает в материнскую компанию Facebook регистрационные данные аккаунта и другую информацию.
Чаще всего жертвами аферистов становятся пожилые люди.С 15 мая начали действовать новые правила для пользователей WhatsApp, согласно которым мессенджер передает в материнскую компанию Facebook регистрационные данные аккаунта и другую информацию.
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