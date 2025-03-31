Японские власти решились выделить ещё $5,4 млрд поддержки для производителя 2-нм чипов RapidusМолодая японская компания Rapidus рассчитывает к 2027 году освоить на территории страны выпуск 2-нм изделий по заказам сторонних клиентов, опираясь на технологическую поддержку IBM.