Японские власти решились выделить ещё $5,4 млрд поддержки для производителя 2-нм чипов RapidusМолодая японская компания Rapidus рассчитывает к 2027 году освоить на территории страны выпуск 2-нм изделий по заказам сторонних клиентов, опираясь на технологическую поддержку IBM.
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