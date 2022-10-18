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Александр Мальцев: «Разбивают лицо игроку «Динамо» – КХЛ молчит, разбивают хоккеисту СКА – молчит. Чуть что не так у ЦСКА – сразу разборки»

Александр Мальцев предположил, что КХЛ работает в интересах одного клуба. «Плотников всегда играет либо грубо, либо на грани, судьи прекрасно знают об этом.

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