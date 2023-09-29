Российский предприниматель Олег Дерипаска охарактеризовал ситуацию с госдолгом США почти безвыходной

Российский бизнесмен Олег Дерипаска назвал ситуацию с госдолгом США почти безнадежной. В своем Telegram-канале он написал, что предложения не могут быть реализованы, а значит, доллар будет девальвирован дважды.
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