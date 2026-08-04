NASA показала спутниковый снимок-загадку за август 2026 года

NASA Earth Observatory представила новый спутниковый снимок-загадку за август 2026 года. Редакция проекта традиционно публикует изображение со спутника, и предлагает читателям определить, какой участок Земли на нём запечатлён.
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