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NASA показала спутниковый снимок-загадку за август 2026 года

NASA показала спутниковый снимок-загадку за август 2026 года

NASA Earth Observatory представила новый спутниковый снимок-загадку за август 2026 года. Редакция проекта традиционно публикует изображение со спутника, и предлагает читателям определить, какой участок Земли на нём запечатлён.

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