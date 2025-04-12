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Царьград

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Рассадник "древнего зла": в Подмосковье "змеиная аномалия" взволновала учёных

Рассадник "древнего зла": в Подмосковье "змеиная аномалия" взволновала учёных

"Змеиная аномалия" в Подмосковье взволновала учёных – всего в сотне километров от столицы есть место, где плодятся необычно большие гадюки.

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