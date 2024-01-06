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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Виллербан» объявил об отставке Джанмарко Поццекко

Поццекко в октябре заменил на посту главного тренера Ти Джей Паркера. После этого он выдал результат 3-12 в Евролиге и 7-2 в чемпионате Франции.

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