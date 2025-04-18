Росреестр зафиксировал рост спроса на новостройки в Москве

В первом квартале спрос на новостройки Москвы стал больше на 2,1% В первом квартале 2025 года число сделок на столичном рынке новостроек увеличилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 2,1% В первом квартале 2025 года в Москве было зарегистрировано 30,7 тыс.