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  • elenaprekrasnaya2012
    Шикарное описание стилиста... Очень понравилось!Королевский стиль...

Росреестр зафиксировал рост спроса на новостройки в Москве

Росреестр зафиксировал рост спроса на новостройки в Москве

В первом квартале спрос на новостройки Москвы стал больше на 2,1% В первом квартале 2025 года число сделок на столичном рынке новостроек увеличилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 2,1% В первом квартале 2025 года в Москве было зарегистрировано 30,7 тыс.

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