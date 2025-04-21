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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Меркулов стал лучшим по очкам в регулярке АХЛ среди россиян – 54 в 59 играх. Соколов в этом сезоне обновил рекорд за всю историю – 224 балла в 312 матчах

24-летний форвард «Провиденса» (система «Бостона») набрал 54 (15+39) очка в 59 играх и опередил форварда «Сан-Хосе» Даниила Гущина на 3 балла (51 в 56, 28+23).

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