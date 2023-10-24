Пашинян нанёс России "удар под дых", дав добро на подписание секретного документа

Сурен Папикян по поручению Никола Пашиняна договорился о том, что Франция продаст Армении радиолокационные станции GM200В минувший понедельник министр обороны Армении Сурен Папикян подписал документы о двустороннем сотрудничестве с Францией.
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