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Пашинян нанёс России "удар под дых", дав добро на подписание секретного документа

Пашинян нанёс России "удар под дых", дав добро на подписание секретного документа

Сурен Папикян по поручению Никола Пашиняна договорился о том, что Франция продаст Армении радиолокационные станции GM200В минувший понедельник министр обороны Армении Сурен Папикян подписал документы о двустороннем сотрудничестве с Францией.

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