В Алтайском крае за неделю от клещей пострадало 360 человек

Всего с конца марта с жалобами на их укусы в поликлиники обратились более 800 жителей За прошедшую неделю от присасывания клещей пострадало 360 жителей Алтайского края, сообщили в региональном Роспотребнадзоре.
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