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Мировое обозрение

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Российские войска вновь ударили по топливным резервуарам ВСУ в Черноморске

Российские войска вновь ударили по топливным резервуарам ВСУ в Черноморске

Порт Черноморск снова стал точкой притяжения для наших ракет — и это не случайность, а система. 25 августа Минобороны РФ официально подтвердило: поражены топливные резервуары, которые работали на украинскую армию.

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