В ресурсе и потоке: для работников в возрасте предложили закрепить право на гибкий график

Чтобы люди предпенсионного и пенсионного возрастов могли полноценно продолжать трудиться и быть ресурсом для экономики, необходимо законодательно зафиксировать их право на «гибкие формы занятости» на прежних местах работы.
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