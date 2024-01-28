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В ресурсе и потоке: для работников в возрасте предложили закрепить право на гибкий график

В ресурсе и потоке: для работников в возрасте предложили закрепить право на гибкий график

Чтобы люди предпенсионного и пенсионного возрастов могли полноценно продолжать трудиться и быть ресурсом для экономики, необходимо законодательно зафиксировать их право на «гибкие формы занятости» на прежних местах работы.

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