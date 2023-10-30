Эксперт рассказала о выгодных способах закрытия ипотеки досрочно

Досрочное погашение ипотеки становится актуальным вопросом для многих ипотечников. Это позволяет не только сэкономить на процентах, но и обрести финансовую свободу гораздо быстрее, отметила финансовый советник и владелец инвестиционного агентства недвижимости Bestate Татьяна Бунегина.
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