Эксперт рассказала о выгодных способах закрытия ипотеки досрочно

Досрочное погашение ипотеки становится актуальным вопросом для многих ипотечников. Это позволяет не только сэкономить на процентах, но и обрести финансовую свободу гораздо быстрее, отметила финансовый советник и владелец инвестиционного агентства недвижимости Bestate Татьяна Бунегина.