Анимационный фильм «Три богатыря и Пуп Земли» заработал в российском прокате миллиард рублей. Согласно данным Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС), по состоянию на 11:55 (мск) 2 февраля, сборы мультфильма «Три богатыря и Пуп Земли» превысили 1 млрд рублей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии