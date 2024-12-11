СФ одобрил закон о расширении пенсионных гарантий для новых регионов

Совфед одобрил поправки в законодательство, которые позволят включить в трудовой стаж, необходимый для начисления пенсии, периоды работы жителей, трудящихся на территории Украины до начала спецоперации, а также новых субъектов РФ и Крыма до их интеграции в пенсионную систему нашей страны.