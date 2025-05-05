Трамп решил восстановить работу тюрьмы Алькатрас

Президент США объяснил это тем, что Америку «слишком долго терзают преступники-рецидивисты». Тюрьма закрылась 62 года назад, она находится в заливе Сан-Франциско в Калифорнии на острове Алькатрас примерно в двух километрах от берегаПрезидент США Дональд Трамп приказал восстановить работу тюрьмы Алькатрас в качестве места для «содержания самых безжалостных и жестоких преступников Америки».