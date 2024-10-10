Посол Мирошник: Европа без США помогать Украине не собирается

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник выразил убеждённость, что решение американского лидера Джо Байдена не участвовать во встрече по помощи Украине может привести к тому, что европейцы сами оказывать содействие Киеву не захотят.
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