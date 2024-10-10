Политика как он...
ГлавнаяБлогНовостиСоциалкаИстория
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политика как она есть

40 963 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вовладар Даров
    Нехер лазить там где ненадо!!!«Почти сутки нет ...
  • Геннадий Малахов
    Этих зомбированных тварей надо еще и кормить... Наемников в плен не брать! Остальных за пайку использовать на восстан...Полторы тысячи ук...
  • Сергей Дмитриев
    ...А Кашпировского пригласили сопровождать ?В Челябинск приве...

Посол Мирошник: Европа без США помогать Украине не собирается

Посол Мирошник: Европа без США помогать Украине не собирается

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник выразил убеждённость, что решение американского лидера Джо Байдена не участвовать во встрече по помощи Украине может привести к тому, что европейцы сами оказывать содействие Киеву не захотят.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх