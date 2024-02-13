Более 1 кг героина изъяли из незаконного оборота оперативники в Ставропольском крае

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий в Невинномысске сотрудниками Управления по контролю за незаконным оборотом наркотических средств краевого Главка совместно коллегами из 1 ОРЧ ГУ МВД России по СКФО пресечена противоправная деятельность двух жителей соседнего региона.