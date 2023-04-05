Около 30 человек могут находиться под снегом после схода лавины в Индии

Около 30 человек могут оставаться под снежными завалами после схода лавины в Индии, сообщает NDTV. ЧП произошло в Гималаях в северо-восточном индийском штате Сикким на перевале Нату-Ла, который является популярным туристическим направлением.
Около 30 человек могут оставаться под снежными завалами после схода лавины в Индии, сообщает NDTV. ЧП произошло в Гималаях в северо-восточном индийском штате Сикким на перевале Нату-Ла, который является популярным туристическим направлением.
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