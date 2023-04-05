Политика Сегодня

1 195 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ингерман Ланская
    заср.л беглов ПитерОгромные глыбы гр...
  • Bogdan Stupin
    "Польская же элита, ориентированная на США и Британию, в подавляющем большинстве настроена на войну. Значит, войне бы...Власти Польши пла...
  • Людмила
    такая же мразь, как и дед !💩«Ирония судьбы». ...

Около 30 человек могут находиться под снегом после схода лавины в Индии

Около 30 человек могут находиться под снегом после схода лавины в Индии

Около 30 человек могут оставаться под снежными завалами после схода лавины в Индии, сообщает NDTV. ЧП произошло в Гималаях в северо-восточном индийском штате Сикким на перевале Нату-Ла, который является популярным туристическим направлением.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх