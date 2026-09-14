The Italian translator named books that help to understand Russia

Italian writer and translator Paolo Nori believes that the novel " Crime and Punishment" by Fyodor Dostoevsky, the novel "Hadji Murad" by Leo Tolstoy and the prose poem " Moscow — Petushki" by Venedikt Yerofeyev help to understand Russia.
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