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The Eurasia Daily news agency

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The Italian translator named books that help to understand Russia

The Italian translator named books that help to understand Russia

Italian writer and translator Paolo Nori believes that the novel " Crime and Punishment" by Fyodor Dostoevsky, the novel "Hadji Murad" by Leo Tolstoy and the prose poem " Moscow — Petushki" by Venedikt Yerofeyev help to understand Russia.

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