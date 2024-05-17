Бумага терпит: какие аферы проворачивают с поддельными паспортами

Преступники продолжают подделывать бумажные паспорта, как России, так и других стран, и использовать их в различных махинациях Правоохранительные органы ведут активную борьбу с этим опасным преступлением.
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