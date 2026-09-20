Явка на выборы депутатов Госдумы России достигла 56,66 процента

Появились данные по явке на выборах депутатов Госдумы на 20.00 по мск. Как сообщает ЦИК, показатель достиг 56,66 процента.
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