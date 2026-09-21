Казус Усманова драматически подрывает антиросийский фронт ЕС – укро-политолог

Если ЕС снимет санкции с росссийого миллиардера Алишера Усманова, то это может стать началом процесса постепенной отмены других антироссийских ограничений.
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