Расписание трансляций третьего этапа Кубка России по биатлону в Тюмени

С 6 по 10 декабря в Тюмени пройдет третий этап Кубка России по биатлону. Альфа-Банк Кубок России-2023/24 по биатлону 3-й этап Тюмень Расписание трансляций 6 декабря, среда Спринт, женщины 9:00 Спринт, мужчины 12:00 7 декабря, четверг Индивидуальная гонка, женщины 9:00 Матч ТВ, Матч! Арена Индивидуальная гонка, мужчины 12:00 Матч ТВ, Матч! Арена 10 декабря, воскресенье Большой масс-старт, женщины 9:00 Матч ТВ, Матч! Арена Большой масс-старт, мужчины 12:00 Матч ТВ ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское, указаны только прямые трансляции.