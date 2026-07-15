Вучич и фон дер Ляйен приехали в Киев поздравить Зеленского с «праздником» В Киев прибывают л. https://nextwar.
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Вучич и фон дер Ляйен приехали в Киев поздравить Зеленского с «праздником» В Киев прибывают л. https://nextwar.
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