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Егор Чинахов: «Первые впечатления от НХЛ просто отличные. Очень рад, что здесь оказался»

Форвард «Коламбуса» Егор Чинахов поделился первыми впечатлениями от НХЛ и рассказал об ожиданиях от предстоящего сезона.

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