Лукашенко поздравил народ Украины с Днем независимости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск будет делать все возможное для обеспечения безопасности в регионе, считая, что в нынешних условиях нет альтернативы мирным переговорам по Украине.
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