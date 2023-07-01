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Власти Украины запретили монахам УПЦ приходить в корпусы Киево-Печерской лавры

Власти Украины запретили монахам УПЦ приходить в корпусы Киево-Печерской лавры

Власти Украины приняли решение прекратить доступ монахов УПЦ к корпусам Киево-Печерской лавры Как сообщает ТАСС, адвокат Никита Чекман, выступающий в интересах УПЦ, рассказал о соответствующем письме от Министерства культуры в своём Telegram.

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