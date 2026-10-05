Шакира выступит у пирамид Гизы после 19-летнего перерыва

Организаторы концерта Шакиры у пирамид Гизы отмечают активное бронирование билетов русскими и готовы сотрудничать с туроператорами из России.
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