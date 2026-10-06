Около 60 млрд рублей собираются потратить в РФ на блокировку интернета

Почти 60 млрд рублей хотят направить на работу и модернизацию системы блокировки интернет-ресурсов в России в ближайшие три года, это почти вдвое превышает прежние планы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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