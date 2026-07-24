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Царьград

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МЧС предупредило об аномальной жаре в Курганской области с 25 июля

МЧС предупредило об аномальной жаре в Курганской области с 25 июля

С 25 по 30 июля в Курганской области ожидается аномальная жара с температурами до +37 градусов. МЧС России призывает соблюдать меры безопасности и избегать открытого огня из-за особого противопожарного режима.

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