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Кабачки как суперфуд: источник клетчатки и гарантия уменьшения талии

Кабачки как суперфуд: источник клетчатки и гарантия уменьшения талии

Однако, как ни покажется это странным, не все овощи одинаково полезны. Самые распространенные из них - огурцы и помидоры - не отличаются наличием клетчатки! Не выбирайте эти продукты в свои помощники при снижении веса.

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