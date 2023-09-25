В Москве молодой узбек зашел в магазин «Пятерочка», несмело протянул кассиру 500₽ и сказал: — Раздевайтесь! Женщина за кассой оказалась неробкая, она схватила мигранта за волосы и прокричала: — Повтори, что ты сказал! Мужчина робко повторил: — Раздеваетесь, пожалуйста, — и продолжал протягивать деньги.
Инцидент в Пятерочке: как незнание мигрантами языка может привести к конфликту
Комментарии
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Татьяна Рыбакова
Моей младшей дочери 35 лет и она при поступлении в первый класс проходила текстирование,сейчас просто беспредел с этими мигрантами,страдают дети,учителя,родители,только не семьи мигрантов.Прямое нарушение наших прав и законов.Считаю что за мигрантов должен нести ответственность( материальную и юридическую) использующий квоты бизнес,а не наш российский бюджет в который мигрант ни копейки не внёс!С одним мигрантом,как правило неквалифицированного,прибывает семья более трёх членов.Обеспечении их ложиться на наш бюджет,а ассимилируются из них единицы.Вот такой расклад получается,минимум плюсов и максимум минусов + угроза безопасности нашему. государству
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27 мин.
Александр Зубков
В нашем правительстве есть много недоумков, а не топ менеджеров. Неужели босс этого не видит?
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13 мин.
Платон Платонов
Ну, то, что мигранты не приносят доход бюджету, это вряд ли. Они платят налоги,покупают патенты, оплачивают мед. страховки, и прочее. Материальная выгода от них есть наверняка и не малая. У нас целые отрасли держатся на мигрантах, строительство, транспорт, доставка, уборка и прочее.
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