Инцидент в Пятерочке: как незнание мигрантами языка может привести к конфликту

Татьяна Рыбакова

Моей младшей дочери 35 лет и она при поступлении в первый класс проходила текстирование,сейчас просто беспредел с этими мигрантами,страдают дети,учителя,родители,только не семьи мигрантов.Прямое нарушение наших прав и законов.Считаю что за мигрантов должен нести ответственность( материальную и юридическую) использующий квоты бизнес,а не наш российский бюджет в который мигрант ни копейки не внёс!С одним мигрантом,как правило неквалифицированного,прибывает семья более трёх членов.Обеспечении их ложиться на наш бюджет,а ассимилируются из них единицы.Вот такой расклад получается,минимум плюсов и максимум минусов + угроза безопасности нашему. государству