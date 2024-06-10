Председателю СК России будет представлен доклад по обращению жительницы Воронежской области

В средствах массовой информации опубликовано обращение жительницы Воронежской области к Председателю Следственного комитета РФ, в котором сообщается о возможном факте противоправных действий в отношении ее несовершеннолетних детей со стороны местного жителя.
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