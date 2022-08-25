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Расчеты 203-мм самоходных артиллерийских установок «Малка» Западного военного округа выполняют огневые задачи в ходе специальной военной операции

Расчеты 203-мм самоходных артиллерийских установок «Малка» Западного военного округа выполняют огневые задачи в ходе специальной военной операции

Разведка целей и наведение артиллерийских орудий проводится в дневное и ночное время с использованием беспилотных летательных аппаратов.

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