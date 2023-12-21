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В ЕР сообщили о большом количестве желающих собирать подписи в поддержку Путина

В ЕР сообщили о большом количестве желающих собирать подписи в поддержку Путина

В сбор подписей в поддержку действующего президента России Владимира Путина, который в марте следующего года примет участие в выборах главы государства в качестве самовыдвиженца, будут участвовать все первичные отделения "Единой России".

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