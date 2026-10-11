Зара «упала в ноги» маэстро Александру Зацепину

Певица Зара выразила благодарность и почтение народному артисту России Александру Зацепину. На концерте в честь 50-ти летия Александра Олешко композитор появился в сопровождении своей дамы сердца режиссером-постановщиком Музой Ли.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- «Не тяну одеяло н...
- Бессильная истери...
- Бессильная истери...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым