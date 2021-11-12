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Белоруссия обвинила Литву и Польшу в выкачивании денег из ЕС

Белоруссия обвинила Литву и Польшу в выкачивании денег из ЕС

Постпред Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков заявил о том, что Польша и Литва намеренно используют сложившуюся на границе ситуацию с мигрантами для того, чтобы получить дополнительное финансирование от Евросоюза.

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Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
Ну а на чем они еще могут заработать? Тявка на Россию с Белоруссией, выполняя заказ своих хозяевов из СНА и ЕС.... Но собака лает, а караван идет и лай тем сильнее чем больше сближение России и Белоруссии... Ну кто нормальный станет размещать лагеря беженцев и мигрантов с Ближнего и Среднего Востока кроме Украины жить то и разворовывать ее так называемой "ЭЛИТЕ" надо...  Но их быстро мигранты на место поставят, аукнется им все это... Но это их выбор и их нелегкий путь в развитие своей особенной экономики...
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