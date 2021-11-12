Белоруссия обвинила Литву и Польшу в выкачивании денег из ЕС

АНГЕЛ АНГЕЛ

Ну а на чем они еще могут заработать? Тявка на Россию с Белоруссией, выполняя заказ своих хозяевов из СНА и ЕС.... Но собака лает, а караван идет и лай тем сильнее чем больше сближение России и Белоруссии... Ну кто нормальный станет размещать лагеря беженцев и мигрантов с Ближнего и Среднего Востока кроме Украины жить то и разворовывать ее так называемой "ЭЛИТЕ" надо... Но их быстро мигранты на место поставят, аукнется им все это... Но это их выбор и их нелегкий путь в развитие своей особенной экономики...