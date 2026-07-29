Следствием ГУ МВД России по Челябинской области местный житель обвиняется в незаконном обналичивании денег

Житель Челябинска ответит в суде за осуществление незаконной банковской деятельности, неправомерный оборот средств платежей, создание для этих преступных целей коммерческих организаций и оформление индивидуальных предпринимателей.
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