Премьер Грузии Кобахидзе счел реальным воссоединение с Абхазией и Южной Осетией

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал реальным воссоединение с Абхазией и Южной Осетией.Ираклий Кобахидзе / Источник: Иван Шилов © ИА REGNUM«Восстановление территориальной целостности, я думаю, является реальным, если мы проявим терпение и этим терпением будем руководствоваться в нашей политике», — заявил Кобахидзе в эфире телеканала Imedi.
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