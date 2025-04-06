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Премьер Грузии Кобахидзе счел реальным воссоединение с Абхазией и Южной Осетией

Премьер Грузии Кобахидзе счел реальным воссоединение с Абхазией и Южной Осетией

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал реальным воссоединение с Абхазией и Южной Осетией.Ираклий Кобахидзе / Источник: Иван Шилов © ИА REGNUM«Восстановление территориальной целостности, я думаю, является реальным, если мы проявим терпение и этим терпением будем руководствоваться в нашей политике», — заявил Кобахидзе в эфире телеканала Imedi.

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Комментарии
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Модест
Конечно реально, Ираклий! Объявляй референдум о вхождении в состав России, а там и с осетинами, и с абхазами воссоединишься. Всё просто, надо только захотеть. Россия кормила пол мира, как-нибудь твою тифлисскую губернию прокормит. Тебя может даже губернатором оставят.
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