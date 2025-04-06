Премьер Грузии Кобахидзе счел реальным воссоединение с Абхазией и Южной Осетией

Модест

Конечно реально, Ираклий! Объявляй референдум о вхождении в состав России, а там и с осетинами, и с абхазами воссоединишься. Всё просто, надо только захотеть. Россия кормила пол мира, как-нибудь твою тифлисскую губернию прокормит. Тебя может даже губернатором оставят.