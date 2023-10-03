Dow Jones не отреагировал на снятие угрозы шатдауна

Действия Конгресса США и президента предотвратили в последний момент закрытие правительства. Принятый временный бюджет до ноября показал, что республиканцы и демократы могут договариваться в последний момент, перед лицом негативных последствий для национальной экономики.
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